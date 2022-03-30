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    Події в Україні

    Українські військові знищили колону російської техніки (фото)

    Із близько 15 одиниць техніки п'ять знищено повністю - Українські військові знищили колону російської техніки (фото)
    Із близько 15 одиниць техніки п'ять знищено повністю
    фото: Генштаб ЗСУ

    Бійці ЗСУ завдали удару по техніці окупантів

    Українські військові продовжують завдавати ударів по техніці російських окупантів.

    Так, у середу,30 березня, однією з бойових бригад Сухопутних військ Збройних сил України знищено колону техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    «Із близько півтора десятка одиниць, що пересувались, п’ять знищено повністю. Інші мають пошкодження різного ступеня», - йдеться в повідомленні.

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    Українські військові знищили колону російської техніки (фото)
    Українські військові знищили колону російської техніки (фото)
    Українські військові знищили колону російської техніки (фото)
    Українські військові знищили колону російської техніки (фото)
    Українські військові знищили колону російської техніки (фото)
    Українські військові знищили колону російської техніки (фото)

    Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові знищили колону російської техніки (фото)