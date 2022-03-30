Українські військові знищили колону російської техніки (фото)

Бійці ЗСУ завдали удару по техніці окупантів

Українські військові продовжують завдавати ударів по техніці російських окупантів.

Так, у середу,30 березня, однією з бойових бригад Сухопутних військ Збройних сил України знищено колону техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Із близько півтора десятка одиниць, що пересувались, п’ять знищено повністю. Інші мають пошкодження різного ступеня», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.