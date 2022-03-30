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    Рашисти забруднили вибухонебезпечними предметами 300 тис. кв. км

    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Рашисти забруднили вибухонебезпечними предметами 300 тис. кв. км
    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Найбільш забрудненими мікрорайонами Києва є Виноградар і Оболонь

    Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що внаслідок російських обстрілів в Україні загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. кв. км. Про це він розповів під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

    За його словами, найбільш забрудненими мікрорайонами Києва є Виноградар і Оболонь.

    Високопосадовець зазначив, що з початку війни українські сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу. Також очищено близько 14 га території.

    Разом з тим Єнін спростував інформацію міноборони Росії щодо зниження бойової активності ворога на Київському та Чернігівському напрямах. Навпаки – триває ротація та перегрування російських військ. Попри те Збройні Сили України поступово звільняють населенні пункти від окупантів, у тому числі й на Київщині.

    Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

    «Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

    У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти забруднили вибухонебезпечними предметами 300 тис. кв. км