Рашисти забруднили вибухонебезпечними предметами 300 тис. кв. км

В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Найбільш забрудненими мікрорайонами Києва є Виноградар і Оболонь

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що внаслідок російських обстрілів в Україні загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. кв. км. Про це він розповів під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

За його словами, найбільш забрудненими мікрорайонами Києва є Виноградар і Оболонь.

Високопосадовець зазначив, що з початку війни українські сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу. Також очищено близько 14 га території.

Разом з тим Єнін спростував інформацію міноборони Росії щодо зниження бойової активності ворога на Київському та Чернігівському напрямах. Навпаки – триває ротація та перегрування російських військ. Попри те Збройні Сили України поступово звільняють населенні пункти від окупантів, у тому числі й на Київщині.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.