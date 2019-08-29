Петиція проти призупинення роботи парламенту Британії набрала понад 1 млн підписів



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В Британії пройшли масові протести проти рішення Джонсона

На вулицях Лондона, Манчестера, Единбурга і кількох інших міст пройшли масові протести проти рішення Джонсона

У Великобританії за кілька годин понад мільйон осіб підписали онлайн-петицію проти рішення прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона перервати роботу парламенту.

«Парламенту не потрібно ні перерви, ні розпуску доти, поки термін, необхідний для виконання рішення за статтею 50 (Лісабонського договору — ред) не буде продовжений або поки не буде скасовано намір Великої Британії вийти з Євросоюзу», — сказано в петиції, поданої в середу, 28 серпня.

Стаття 50 Лісабонського договору передбачає для будь-якої держави-члена ЄС можливість вийти з нього.

Як повідомляє DW, 28 серпня на вулицях Лондона, Манчестера, Единбурга і кількох інших міст пройшли масові протести проти рішення Джонсона.

Відзначається, що в Лондоні, де зібралося найбільше людей, демонстранти біля будівлі парламенту скандували «Зупиніть путч» і розмахували прапорами Євросоюзу.

Раніше прем'єр Боріс Джонсон запропонував призупинити роботу парламенту, щоб не дати депутатам ухвалити будь-які закони, які могли б перешкодити йому вивести країну з ЄС без угоди 31 жовтня.