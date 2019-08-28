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    Парламент Британії призупинив роботу через Brexit

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    Парламент Британії призупинив роботу через Brexit

    Британія готується вийти з Євросоюзу 31 жовтня 2019 року

    Глава уряду Великобританії Борис Джонсон в середу, 28 серпня, оголосив про призупинення роботи парламенту до 14 жовтня, повідомляє телеканал Sky News.

    «Ми повинні продовжувати реалізовувати внутрішній порядок денний, і саме тому ми оголошуємо, що тронна промова королеви відбудеться 14 жовтня», - сказав він.

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    Джонсон при цьому відкинув твердження, що відстрочка засідань парламенту покликана перешкодити депутатам Палати громад заблокувати вихід країни з Євросоюзу без угоди про умови Brexit.

    Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу без угоди (жорсткий Brexit) усе ймовірніший.

    Також Джонсон не хоче платити Євросоюзу £30 мільярдів у разі «жорсткого» Brexit

    Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном на полях саміту G7 пообіцяв «дуже велику» торговельну угоду після Brexit.

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