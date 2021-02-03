  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Pfizer розраховує цього року заробити на вакцині від коронавірусу $15 мільярдів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Вакцина від Pfizer/BioNTech &ndash; одна з найпопулярніших у світі</p> - Pfizer розраховує цього року заробити на вакцині від коронавірусу $15 мільярдів

    Вакцина від Pfizer/BioNTech – одна з найпопулярніших у світі

    Компанія Pfizer планує цього року виробити 2 млрд доз вакцин

    Американська компанія Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech планує отримати близько $15 млрд прибутку від постачання своєї вакцини BNT162b2 проти коронавірусу.

    Про це йдеться у фінансовому плані компанії.

    У документі відзначається, що вакцина BNT162b2 забезпечить значну частку у структурі прибутку компанії у 2021 році. Йдеться про $15 млрд, і ця сума може збільшуватися після укладання додаткових контрактів.

    Загалом Pfizer планує цього року виробити 2 млрд доз вакцин. Виробничі потужності будуть збільшені після розгортання виробництва у Європі на підприємствах фармацевтичних гігантів – французької Sanofi та швейцарської Novartis.

    До слова, ЄС привітав рішення про виділення Україні 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

    Читайте також статтю:
    Теги: медицина гроші бізнес фінанси щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies