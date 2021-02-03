Pfizer розраховує цього року заробити на вакцині від коронавірусу $15 мільярдів

Вакцина від Pfizer/BioNTech – одна з найпопулярніших у світі

Компанія Pfizer планує цього року виробити 2 млрд доз вакцин

Американська компанія Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech планує отримати близько $15 млрд прибутку від постачання своєї вакцини BNT162b2 проти коронавірусу.

Про це йдеться у фінансовому плані компанії.

У документі відзначається, що вакцина BNT162b2 забезпечить значну частку у структурі прибутку компанії у 2021 році. Йдеться про $15 млрд, і ця сума може збільшуватися після укладання додаткових контрактів.

Загалом Pfizer планує цього року виробити 2 млрд доз вакцин. Виробничі потужності будуть збільшені після розгортання виробництва у Європі на підприємствах фармацевтичних гігантів – французької Sanofi та швейцарської Novartis.

До слова, ЄС привітав рішення про виділення Україні 117 тисяч доз вакцини Pfizer.