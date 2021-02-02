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    У світі

    У США кількість вакцинованих від коронавірусу перевищила число хворих

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    У США активно триває кампанія з вакцинації від Covid-19 - У США кількість вакцинованих від коронавірусу перевищила число хворих
    У США активно триває кампанія з вакцинації від Covid-19

    Вакцину від коронавірусу в США встигли отримати 32,8 мільйонів американців

    У США кількість людей, які отримали одну або обидві дози вакцини від коронавірусу, перевищила кількість хворих з початку епідемії.

    Про це повідомляє Bloomberg Vaccine Tracker.

    Згідно з даними порталу, вакцину від коронавірусу в США встигли отримати 32,8 мільйонів американців, у той час як Університет Джона Хопкінса фіксує цифру в 26,2 мільйони хворих.

    Також у США з початку пандемії від коронавірусу померли 443 035 осіб. Найбільше смертей було зафіксовано в січні 2021 року та в квітні й грудні 2020 року.

    Кількість смертей йде на спад після пікової смертності 12 січня, коли було зафіксовано 4484 летальних випадки.

    Нагадаємо, ВООЗ визнала, що у світі третій тиждень поспіль знижується кількість хворих на Covid-19.

    До слова, Німеччина вже замовляє вакцини від Covid-19 на 2022-й.

    Теги: здоров'я США медицина епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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