У США кількість вакцинованих від коронавірусу перевищила число хворих

У США активно триває кампанія з вакцинації від Covid-19

Вакцину від коронавірусу в США встигли отримати 32,8 мільйонів американців

У США кількість людей, які отримали одну або обидві дози вакцини від коронавірусу, перевищила кількість хворих з початку епідемії.

Про це повідомляє Bloomberg Vaccine Tracker.

Згідно з даними порталу, вакцину від коронавірусу в США встигли отримати 32,8 мільйонів американців, у той час як Університет Джона Хопкінса фіксує цифру в 26,2 мільйони хворих.

Також у США з початку пандемії від коронавірусу померли 443 035 осіб. Найбільше смертей було зафіксовано в січні 2021 року та в квітні й грудні 2020 року.

Кількість смертей йде на спад після пікової смертності 12 січня, коли було зафіксовано 4484 летальних випадки.

Нагадаємо, ВООЗ визнала, що у світі третій тиждень поспіль знижується кількість хворих на Covid-19.

До слова, Німеччина вже замовляє вакцини від Covid-19 на 2022-й.