У Китаї за завищеними цінами продавали підроблену вакцину від коронавірусу

Правоохоронці конфіскували понад три тисячі доз фальсифікату

У Китаї заарештували понад 80 людей за виготовлення підробленої вакцини від коронавірусу. Правоохоронці конфіскували понад три тисячі доз фальсифікату.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Слідство встановило, що з вересня 2020 року підозрюваний на прізвище Кун у змові з іншими особами підробляв вакцину від Covid-19. Продавали її за завищеними цінами. При цьому офіційна вакцинація є для громадян безкоштовною і проводиться тільки в ліцензованих центрах.

Силовики ліквідували підпільні пункти випуску підроблених препаратів, а також акож цех, де під виглядом препарату в ампули закачували фізрозчин і мережу їхнього збуту в провінціях Цзянсу і Шаньдун та Пекіні.

Китайська газета Global Times з посиланням на джерело повідомила, що продавці псевдовакцини, можливо, мали намір відправити її за кордон. Зокрема, раніше група людей контрабандним шляхом вивозила вакцини в Африку.

До слова, у Китаї почали брати анальні мазки на коронавірус. Туристам, які знаходяться в Китаї на обов'язковому карантині, пропонують зробити такий мазок самостійно.

Нагадаємо, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. Держава отримає 1,8 млн доз вакцини проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

Таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким нашій країні гарантовано отримання вісім мільйонів доз вакцини безкоштовно.



