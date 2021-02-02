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    Степанов розказав, що Зеленський хоче вакцинуватись поза чергою

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    План вакцинації українців змінять заради Зеленського - Степанов розказав, що Зеленський хоче вакцинуватись поза чергою
    План вакцинації українців змінять заради Зеленського

    Міністр сподівається, що президент власним прикладом покаже безпечність щеплення

    Національний план вакцинування українців, затверджений напередодні МОЗ, можуть змінити заради того, аби президент Володимир Зеленський одним з перших отримав щеплення від коронавірусу.

    Це може відбутися публічно, заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі 1+1.

    А все для того, щоб президент на власному прикладі наголосив на важливості щеплення та показав, що це безпечно.

    «Треба буде внести зміни до плану вакцинації для того, щоб Зеленський, я і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Але я думаю, що ми внесемо ці зміни, щоб підвищити довіру до вакцинації», – додав Степанов.

    Він визнав, що зараз готовність до щеплення серед громадян України доволі низька, але виразив сподівання, на збільшення показника, коли вакцинація почнеться.

    «Ми хочемо, щоби відсоток українців, яким ми зробимо щеплення, був не менше 60», – додав він.

    Варто зауважити, що президент Зеленський вже перехворів коронавірусом, як і глава МОЗ Степанов. У ВООЗ рекомендують не вакциновувати людей, які вже перенесли ковід.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу. 

    Очікується, що вакцинація українського населення почнеться в лютому.

    Календарний план складається з п’яти етапів вакцинації дев'яти груп населення. У плані також відзначено, хто, коли і де буде отримувати щеплення від коронавірусу.

    До слова, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголошував, якщо точно встановлено, що людина перехворіла на ковід, то їй рекомендуватимуть перенести перше щеплення на 3-6 місяців. 

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    Теги: Володимир Зеленський Максим Степанов президент щеплення вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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