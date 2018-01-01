  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Під Авдіївкою поранено бійця Збройних сил

    Пораненого оперативно доставили до військово-медичної установи
    Російсько-терористичні війська сьогодні обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ у передмісті Авдіївки, один український військовослужбовець поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Сьогодні бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 1 обстріл у бік українських захисників. На Донецькому напрямку противник
    • Сьогодні, 19:43
    • Розсилка

    Пораненого оперативно доставили до військово-медичної установи

    Російсько-терористичні війська сьогодні обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ у передмісті Авдіївки, один український військовослужбовець поранений.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Сьогодні бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 1 обстріл у бік українських захисників. На Донецькому напрямку противник вів вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. У результаті цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України», - зазначається у повідомленні.

    Пораненого оперативно доставили до військово-медичної установи, де йому зараз надається допомога.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ