Під Авдіївкою поранено бійця Збройних сил
- Сьогодні, 19:43
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Пораненого оперативно доставили до військово-медичної установи
Російсько-терористичні війська сьогодні обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ у передмісті Авдіївки, один український військовослужбовець поранений.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Сьогодні бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 1 обстріл у бік українських захисників. На Донецькому напрямку противник вів вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. У результаті цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України», - зазначається у повідомленні.
Пораненого оперативно доставили до військово-медичної установи, де йому зараз надається допомога.