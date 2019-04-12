Під час дебатів на «Олімпійському» силовиків буде більше, ніж на Лізі Чемпіонів



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У разі, якщо на НСК «Олімпійський» відбудуться передвиборчі дебати, МВС планує залучити безпрецедентну кількість правоохоронців та закликає охочих бути присутніми на дебатах не брати із собою зброю

У випадку проведення дебатів між кандидатами у президенти на НСК «Олімпійський» будуть проводитися дуже жорсткі фільтраційні заходи. Про це заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, повдомляє прес-служба МВС.

За словами Шевченка, у випадку проведення дебатів між кандидатами у президенти на НСК «Олімпійський» будуть проводитися дуже жорсткі, глибокі фільтраційні заходи під час заходу на стадіон, «і не дивуйтеся великій кількості правоохоронців, які, можливо, будуть і в більшій кількості, ніж це було під час Ліги чемпіонів».

У МВС наголосили, що, зокрема, правоохоронці будуть розташовані у більшій кількості локацій і зон.

«Ми будемо працювати над забезпечення правопорядку і безпеки загалом, а тим паче під час дебатів на «Олімпійському», якщо вони будуть у такому незвичному і доволі оригінальному і ризикованому форматі, що може бути вперше», - додав Шевченко.

За його словами, у МВС закликають громадян не провокувати правоохоронців на конфлікти і ставитися до підвищених заходів безпеки із розумінням.

Як повідомлялося, Державне підприємство «НСК «Олімпійський» отримало запити від уповноважених представників кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка щодо проведення дебатів. Від представника Порошенка надійшов запит щодо проведення дебатів 14 та 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня 2019 року.