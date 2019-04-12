Вистава, фікція, цирк, сюрреалізм… Українські вибори очима закордонних ЗМІ дайджест

«Через п'ять років після Майдану українці відкривають нову главу у своїй драматичній історії»

Протистояння коміка та президента у другому турі виборів називають політичним цирком

Світові ЗМІ висловлюють здивування та шукають пояснень тому, що Володимир Зеленський став лідером за результатами голосування у першому турі президентських виборів в Україні.

Закордонні журналісти сміливо критикують дії обох кандидатів, що пройшли у другий тур. Та неприховано глузують з передвиборчої кампанії, яка перетворилася останніми тижнями на справжнє шоу.

Кадр з серіалу «Слуга народу»

Єдиний зв’язок Зеленського з політикою – це його роль президента у серіалі

Зарубіжні видання акцентують, що в першому турі президентських виборів більшість голосів здобув український комедіант Володимир Зеленський, який не має жодного політичного досвіду. «Без жартів: український ТВ-комік перемагає у першому турі виборів», заявляє The New York Times.

Найбільша некомерційна мережа радіостанцій у США National Public Radio запитує: «Чи стане комік, що грає роль президента України на телебаченні, президентом у реальному житті?». Зеленського вони називають неочікуваним лідером, адже єдиним зв’язком з політикою є його роль президента у серіалі.

«Життя імітує мистецтво?» – запитують BBC, порівнюючи сюжет серіалу «Слуга народу» з українською дійсністю. Видання підкреслює, що кандидат Зеленський обернув власну необізнаність та відкрите визнання відсутності чітких політичних поглядів у свою перевагу.

«Підйом Зеленського в сьогоднішній кампанії копіює сюжет його шоу», – наче у відповідь заявляють Los Angeles Times.

«Багато виборців проголосували не за нього (Зеленського – примітка «Главком»), а за чесного і ідеалістичного президента, яким вони його знають з одного з найуспішніших українських телесеріалів», – пишуть Frankfurter Allgemeine.

«Де тут кіно, а де реальне життя?» – намагаються розібратися і в польській газеті Wyborcza. Проте припускають що в тому випадку, якщо Зеленський зможе серйозно відповісти на запитання про війну та економіку під час дебатів з Петром Порошенком, у нього буде шанс виграти.

Канадське видання Global News пояснює підтримку Зеленського тим, що «відсутність у нього політичного досвіду допомогло завоювати прихильність виборців, які розчарувалися у політичній еліті країни». І сумніваються в тому, чи зможе Порошенко «достатньою мірою відкоригувати свою кампанію, щоб відповісти на виклик Зеленського».

Аналізуючи причини перемоги у першому турі коміка Володимира Зеленського, медіа-експерт Франсуа Йост наївно ставить під питання можливість перемоги у президентських виборах кандидата без програми. «Це фікція замість програми» – гучно критикує кандидата експерт у французькому виданні Le Monde.

«Більшість людей поглинають новини про політику так само, як вони поглинають розважальний контент – з екранів мобільних або телевізорів. Тому немає нічого дивного в тому, що українці ставляться до вигаданої передвиборної кампанії точно так, як вони б ставилися до кампанії, організованої політтехнологами», – пояснюють The Washington Post.

Результати другого туру залежатимуть від дебатів

«Хто переможе на виборах в Україні? Все можливо», – говорять у польському тижневику Polityka. Результати другого туру, на думку польських аналітиків, залежатимуть здебільшого від результатів дебатів між кандидатами. «Через п'ять років після Майдану українці відкривають нову главу в своїй драматичній історії. Розділ, в якому все можливо. Навіть повернення у минуле», – підсумовують у виданні.

«Україна готується до дебатів між президентом та коміком» – анонсують Deutsche Welle. Вони також підкреслюють, що саме тиск соціальних медіа змушує Володимира Зеленського до участі у дебатах. Адже Петро Порошенко, скориставшись власним політичним досвідом, може «зобразити Зеленського як аматора у складному політичному середовищі України», робить висновок німецьке видання.

«Президент України здає аналізи на наркотики перед дебатами з коміком на стадіоні», – коментують розвиток президентської передвиборчої гонки в Україні CNN. Цьогорічну кампанію називають сенсаційною та підкреслюють, що «сюрреалістична гонка» між двома кандидатами вже стала схожою на «медійну виставу».

«Перестрілку з аналізами спричинила словесна війна кандидатів» – пише британська The Telegraph.

«Вибори в країні все більше нагадують політичний цирк в останні тижні кампанії», – критикує процес здачі аналізів перед телекамерами The Guardian. Вимогу довести, що жоден з кандидатів не є наркозалежним чи алкоголіком, вони називають «дивною».

Анастасія Романова, «Главком»