«Ганебно увірвався в ефір»: телеканал «1+1» позиватиметься проти Порошенка



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Порошенко приїхав на ефір 1+1 та запропонував Зеленському почати дебати

Олександр Ткаченко заявив, що Порошенко увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави»

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

Про це Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

«Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, приватної компанії (власником є олігарх Ігор Коломойський – ред.), без запрошення, користуючись статусом глави держави, і не збиралися йти, навіть, незважаючи на ввічливі натяки ведучої зайняти крісло в студії, і знову багато говорили, і все повз реальні факти, mais excusez moi, s’il vous plait, не інакше як на позов до суду від нас ви не заробили. Чекайте – в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу «1+1», – написав Ткаченко.

Ткаченко заявив, що у телеканалу не було іншого виходу, як пропустити Петра Порошенка, бо «статус президента ніхто не відміняв», хоча програма, в якій він виступив напередодні, раніше запрошувала його в ефір, додав Ткаченко.

«Право на владу» усі тижні виборчої кампанії запрошувало Петра Порошенка в ефір. У відповідь – мовчанка. Більше того, у відповідь заборона з боку людини, що стояла біля студії – Володимира Горковенка – представникам президента приходити до нас у студію», – заявив Ткаченко.

«Чекайте – в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу «1+1». У країні, яка стряхне з себе вашу брехню, – це вже буде можливо. Пішов зворотний відлік – ще 9 днів залишилося», – резюмував Ткаченко.

У Адміністрації президента і виборчому штабі Петра Порошенка ці висловлювання гендиректора «1+1» наразі не коментували.

Раніше шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Нагадаємо, у штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

Раніше, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.