Меркель та Путін провели телефонну розмову: обговорювали Україну



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Ангела Меркель і Володимир Путін говорили про реалізацію мінських домовленостей

Сторони відзначили важливість активізації переговорного процесу у нормандському форматі та Тристоронній контактній групі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 9 червня, провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Під час розмови підіймалося питання ситуації на сході України.

Про це повідомляє прес-служба російського президента.

У ході розмови була висловлена стурбованість відсутністю прогресу в реалізацію мінських домовленостей та рішень «нормандської четвірки», ухвалених під час грудневої зустрічі у Парижі.

Також сторони відзначили важливість активізації переговорного процесу у нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Крім того, Путін вчергове закликав до налагодження прямого діалогу між Україною та проросійськими бойовиками та погодженні з ними кроків з виконання «Мінська», проти чого категорично виступає українська сторона.

Нещодавно відбулася телефонна розмова між Меркель та президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали Донбас, а також питання повернення Росії до G7.

Нагадаємо, минулого тижня українська делегація на чолі з главою МЗС Дмитром Кулебою здійснила офіційний візит до Берліну, де обговорювали питання врегулювання на Донбасі.

Напередодні глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак анонсував саміт Нормандської четвірки. Він заявив, що саміт відбудеться до кінця року в Берліні.

У Росії назвали «вкидом» анонсовану зустріч в «нормандському форматі».