На суді по MH17 показали фото перевезення «Бука»



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Обвинувачення переконане, що саме цей «Бук» збив малайзійський літак Фото: nu.nl

Наголошується, що слідство виключає версію Росії про місце запуску ракети з нібито підконтрольного Україні району

На суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі показали фото транспортування російської установки «Бук». Слідство вважає, що саме з цієї установки був збитий літак Малазійських авіаліній.

Про це повідомляє голландське видання nu.nl.

Повідомляється, що обвинувачення на основі фото пояснило перевірку достовірності зібраних фотодоказів. Зокрема, був знайдений власник вантажівки, що транспортувала «Бук». Він підтвердив, що бойовики захопили транспорт за дев'ять днів до катастрофи. Інформацію також підтвердив один з бойовиків, якого на суді не називають.

За словами прокурора, справжність фото перевірено на основі даних з відкритих джерел, а також експертних оцінок у сукупності з показаннями свідків.

Крім того, прокуратура заявила про наявність відео вантажівки, що перевозить «Бук» без ракети під Луганськом. Спочатку російська сторона підтверджувала справжність відео, але вказувала, що воно зняте на підконтрольній Україні території. Пізніше представники РФ заявили про нібито маніпуляції з відео.

Загалом обвинувачення прийшло до висновку про російське походження «Бука», оскільки він мав зовнішні ознаки, характерні для установки, зафіксованої на території Росії 23 червня 2014 року. Зокрема, конкретний серійний номер 3X2. Проте на прохання про правову допомогу РФ заявила, що цей «Бук» нібито ніколи не був на території України, і немає необхідності відповідати на запит.

Наголошується, що слідство виключає версію Росії про місце запуску ракети з нібито підконтрольного Україні району.

Нагадаємо, що сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжив засідання, що відновилось вчора, у справі про збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року. Слухання почалось зі слова нідерландського прокурора Тайса Бергера.

8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.