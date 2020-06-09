На Донбасі від початку доби – вісім ворожих обстрілів (мапа боїв)
Українські військові застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність
Збройні формування Російської Федерації від початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.
«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.
Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Мар’їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Кримського та двічі Оріхового окупанти випустили близько 60 мін 120 калібру, а також застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Оборонців Новолуганського, Новотошківського та Шумів загарбники обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Хутора Вільного – з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем.
«Представники ЗСУ застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність», - підкреслили в штабі.
Як повідомлялось, збройні формування Російської Федерації учора і на початку цієї доби 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів з боку агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.