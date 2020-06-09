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    На Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, поранені 10 військових

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    &laquo;Спартан&raquo;, ймовірно, наїхав на вибуховий пристрій - На Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, поранені 10 військових
    «Спартан», ймовірно, наїхав на вибуховий пристрій
    Фото: gp.gov.ua

    «Спартан», ймовірно, наїхав на вибуховий пристрій

    Під Авдіївкою у Донецькій області підірвався автомобіль «Спартан» Збройних сил України. Поранення дістали 10 військовослужбовців.

    Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Інцидент трапився сьогодні вранці. Автомобіль з українськими військовими рухався останнім у колоні.

    Фото: gp.gov.ua
    Фото: gp.gov.ua

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод» останній у колоні автомобіль «Спартан» підірвався на невстановленому вибуховому пристрої», - йдеться у повідомленні.

    Пораненим військовослужбовцям надали медичну допомогу. Розпочато розслідування за статтею «терористичний акт».

    Як повідомлялось, збройні формування Російської Федерації від початку доби вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає. «Представники ЗСУ застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність», - підкреслили в штабі.

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