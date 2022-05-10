Під час обстрілу загинула українська журналістка Оксана Гайдар

Гайдар була відома своїми публікаціями на історичну тематику та дописами в соцмережах під псевдонімом Руда Пані

Зазначається, що журналістка загинула разом зі своєю мамою Лідією

Під час обстрілу у Київській області загинула українська журналістка і блогерка Оксана Гайдар. Як повідомив голова Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко, Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району між 11 і 12 березня, однак про її смерть стало відомо лише зараз.

Зазначається, що журналістка загинула разом зі своєю мамою Лідією.

Гайдар була відома своїми публікаціями на історичну тематику та дописами в соцмережах під псевдонімом Руда Пані, у яких вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за будь-яку ціну встановити контроль над Україною.

Томіленко додав, що Гайдар писала свої есе й коментарі з Москви, де жила разом із чоловіком і сином, однак із початком широкомасштабного російського вторгнення повернулася до України, щоб бути поруч із мамою.

Останній твіт Гайдар датований 11 березня, у ньому вона повідомила, що в селі немає світла та майже немає інтернету.

За даними НСЖУ, Гайдар народилася й виросла в Києві, в родині журналіста: її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора «Спортивної газети». Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.