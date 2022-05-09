Арестович спрогнозував, як далі розвиватиметься війна в Україні

Росія всі сили кине на те, аби утримати свої позиції

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович після 9 травня окреслив подальші перспективи війни Росії проти України. Він, зокрема, проаналізував промову диктатора Володимира Путіна під час параду у Москві та зробив висновок, що ядерної війни та війни з НАТО не буде. Про це Арестович сказав у ефірі програми «Фейгін Live».

«Питання, що ж буде? Буде млява спроба вирішити три основних задачі: вихід на кордони Луганської, Донецької та Херсонської областей. І далі спроба втримати ці кордони шляхом проведення прихованої мобілізації, прихованого зняття техніки зі зберігання і перекидання сюди для створення угруповання, яке не матиме вже наступального потенціалу серйозного, та й особливо не матиме жодного. А буде завдання на переведення боротьби в партер, на створення ситуації, яку ми бачили від літа 2015-го до лютого 2022 року – із млявим становищем на фронті. Із торгівлею на переговорах, створенням особистих переговорних майданчиків на тему: давайте якусь угоду типу «Мінськ-3» підпишемо чи «Стамбул-1», де начебто українська сторона визнає реалії. І ось, щоб ми визнали реалії, вони триматимуть оборону. Це все, на що здатна зараз російська воєнна машина», – сказав Арестович.

За його словами, чи буде закріплення «Херсонської Народної Республіки», «Таврійського краю» чи визнання так званих «ЛНР»/«ДНР» частиною Росії, це залежить від кон’юнктури.

«Не буде ні повної мобілізації, ні якихось там 25 батальйонно-тактичних груп, які нам обіцяють окремі люди у відчаї. Бо якщо вони зберуть 25 батальйонно-тактичних груп, то вони озброять їх максимум палицями-рогатками. І то, рогатками я сумніваюся, це занадто високотехнологічний продукт. Все, ми знаємо, що буде. І така ситуація триватиме найближчі один-два місяці. До того часу, поки вони, можливо, зберуть строковиків, ще якісь страшні резерви віднайдуть. І все одно кинуть все це сюди з основними цілями утримати оборону», – сказав Арестович.

Раніше один з українських воєнних спікерів, Олексій Арестович, звернув увагу на знакові слова Володимира Путіна, сказану тим на параді у Москві.

Нагадаємо, що Володимир Путін під час виступу на Красній площі з нагоди 77-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі більше говорив про нинішню загарбницьку війну проти України. Але при цьому не згадав про жоден успіх рашистської армії, навіть про «звільнення Маріуполя», про яке йому ще у квітні доповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Виглядав же Путін на параді так, що його навіть порівняли із лідером російських більшовиків XX століття, першим комуністичним керівником Росії Володимиром Леніним в останні роки життя того.