Напад на Мосейчук у Берліні: журналістка розповіла шокуючі деталі

Напад на журналістів стався після того, як росіяни почули українську мову

Один із росіян, що напали на знімальну групу «1+1» в Трептов-парку в Берліні, намагався завдати тілесних пошкоджень журналістці Наталії Мосейчук. Про інцидент журналістка розповіла під час національного телемарафону.

Вона повідомила, що знімальна група поїхала до Трептов-парку, щоб відзняти, як росіяни святкують свій день перемоги в Берліні.

«Ми щиро намагалися зрозуміти: скільки в цьому святі для них пам’яті, а скільки побєдобєсія. Але росіяни почувши українську мову - одразу почали говорити, що такого народу не існує і що нас треба вирізати. Причому з більшим запалом за чоловіків про це кричали російські жінки. Це жахнуло і спочатку ввело нашу знімальну групу в німий ступор. І тоді я просто спитала - хто відповість за Бучу? У відповідь – тільки угарні крики з наративів радянського зомбоящика. Жодного співчуття. Ніхто не опустив очі. Готові були іти в рукопашну», – розповіла Мосейчук.

На адресу журналістів посипалися погрози. «Чого ви лізете, ур#ди, бля#ь. Як ви за#бали», – заявив один з агресивно налаштованих учасників заходу. Саме він намагався завдати тілесних ушкоджень Мосейчук.

Вона повідомила, що поліція рашиста, який кинувся на журналістів, затримала. Відкрито адміністративну справу. Йому загрожує покарання – мінімум штраф, максимум, якщо він не має статусу в Німеччині – проблеми глибші.

Раніше стало відомо, що в Берліні росіяни напали на українську журналістку Наталію Мосейчук та знімальну групу «1+1», які фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня.