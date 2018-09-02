Під час протестів у німецькому Хемніці поліція затримала 300 осіб



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Фото: Jan Woitas

Загалом у акціях у Хемніці взяли участь 9,5 тис. осіб

У місті Хемніц (Німеччина) під час акцій протестів за і проти міграційної політики влади було затримано 300 осіб, під час заворушень постраждали 11 осіб.

Про це повідомила місцева поліція.

Зазначається, що сутички між різними групами сталися під час зборів партії «Альтернативи для Німеччини».

Затриманих підозрюють у порушенні громадського порядку.

За даними правоохоронців, загалом у заходах взяли участь 9,5 тис. осіб, за порядком стежили 1,8 тис. поліцейських.

Наразі протестні заходи і мітинги завершилися.

Нагадаємо, акції протесту почалися в Хемніці після вбивства на міському фестивалі в ніч на 26 серпня 35-річного німця, у чому підозрюють 23-річного сирійця і 22-річного іракця. Чоловік помер від поранення в лікарні, підозрювані заарештовані.