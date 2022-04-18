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    Під час ракетних ударів по Львову постраждав трирічний хлопчик (відео)

    Трирічний хлопчик Мирон отримав поранення під час авіаудару по Львову&nbsp; - Під час ракетних ударів по Львову постраждав трирічний хлопчик (відео)
    Трирічний хлопчик Мирон отримав поранення під час авіаудару по Львову 
    фото з відкритих джерел

    Разом із батьками він приїхав із Харкова, рятуючись від війни

    У Львові під час ракетних ударів 18 квітня постраждала трирічна дитина, яка евакуювалася разом із батьками з Харкова. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

    «Трирічний Мирон з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові», − написав Садовий.

    Він уточнив, що медики надали дитині всю необхідну допомогу. Загрози життю хлопчика немає.

    Усього під час ранкового обстрілу міста поранення отримали 11 людей. Троє постраждалих перебувають у важкому стані в реанімації.

    Натомість семеро людей загинуло. Наймолодшому із загиблих було 30 років.

    Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи.

    За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.

    Теги: діти війна Андрій Садовий Львів
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    Під час ракетних ударів по Львову постраждав трирічний хлопчик (відео)