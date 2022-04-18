Під час ракетних ударів по Львову постраждав трирічний хлопчик (відео)

Трирічний хлопчик Мирон отримав поранення під час авіаудару по Львову

Разом із батьками він приїхав із Харкова, рятуючись від війни

У Львові під час ракетних ударів 18 квітня постраждала трирічна дитина, яка евакуювалася разом із батьками з Харкова. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

«Трирічний Мирон з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові», − написав Садовий.

Він уточнив, що медики надали дитині всю необхідну допомогу. Загрози життю хлопчика немає.

Усього під час ранкового обстрілу міста поранення отримали 11 людей. Троє постраждалих перебувають у важкому стані в реанімації.

Натомість семеро людей загинуло. Наймолодшому із загиблих було 30 років.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи.

За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.