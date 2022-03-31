Внаслідок обстрілів на Луганщині загинули діти
31 березня внаслідок обстрілу житлового сектору Сєвєродонецька сталося руйнування будинку
Ворог безперервно обстрілює Луганщину, внаслідок чого загинуло двоє дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«Обстріли на Луганщині не вщухають. У Лисичанську загинуло двоє маленьких діточок віком майже 2 та 8 рочків. Вчора, 30 березня, декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць через інтенсивність обстрілів», – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – резурвуару для нафтовпродуктів.
У Привіллі та Кремінній через російські обстріли сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.
«Сьогодні, 31 березня, внаслідок обстрілу житлового сектору Сєвєродонецька сталося руйнування будинку. Рятувальники врятували двох громадян і одну людину, на жаль, витягли з-під завалів без ознак життя. Наразі вогнеборці ліквідовують пожежу складського приміщення на площі
За минулу добу піротехніки відпрацювали понад 30 адрес на наявність вибухонебезпечних предметів. Крім того, вчора з Лисичанська вдалося вивезти 260 громадян, з Рубіжного евакуйовано 25 людей, з Сєвєродонецька – 73, з Кремінної – 58, з Попасної – 13.
Нагадаємо, 30 березня на Луганщині спостерігається загострення ситуації, ворог із 6 години ранку масовано обстрілює житлові квартали області.