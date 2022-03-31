Окупанти обстріляли Донеччину фосфорними снарядами. Є поранені діти

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди

В області триває евакуація людей

Російські військові вночі продовжували обстрілювати центральну частину Донецької області, у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці застосували фосфорні снаряди, є поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини», – йдеться у повідомленні.

Вранці 31 березня ворог обстріляв Очеретинську громаду, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Кириленко додав, що до прифронтових населених пунктів продовжують підвозити питну воду та харчі. Також триває евакуація людей. «Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих – евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація – це тимчасово. Найважливіше зараз – зберегти життя», – написав Кириленко.

Нагадаємо, окупанти викрали 12-річну доньку українського спортсмена Євгена Обедінського Кіру у Маріуполі і вивезли в окупований Донецьк. Раніше повідомлялося, що вранці 30 березня росіяни завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів.