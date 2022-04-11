Під Черніговом російські окупанти катували тварин

Окупанти розстріляли навіть корову, яка народжувала теля

У селах Лукашівка та Іванівка неподалік Чернігова російські військові влаштовували жорстокі «сафарі» на свійських тварин.Про це повідомили ЗСУ в Telegram.

Місцевий фермер, який повернувся після деокупації додому, нарахував 110 вбитих корів і телят. Російські військові розстріляли свійських тварин заради розваги.

Окупанти застрелили навіть тільну корову, яка почала телитися.

Місцеві мешканці також розповіли, що військові РФ убивали корів заради їжі. Із м'яса тварин вони смажили шашлики у місцевій церкві.

Загалом Лукашівка та Іванівка дуже постраждали від дій російських військових. Півсотні будинків окупанти зрівняли з землею.

А сільськогосподарську техніку рашисти пошкодили й знищили.

image_2022-04-11_18-59-52

Нагадаємо, раніше українців зворушила історія пса із Макарова, який уже місяць чекає на закатовану російськими військовими господиню.

Жінку катував, а потім зарізав окупант-кадирівець.