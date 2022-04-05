Окупанти знищили харківський екопарк: тварин можуть приспати

Від агресивних військових дій Росії страждають не лише люди, а й тварини

Левв та тигрв нема змоги вивезти в інше місце, тож єдиним варіантом є приспання цих тварин

У Харкові окупанти зруйнували екопарк Фельдмана. Деяких тварин вдалося вивезти, але деякі залишаються у зруйнованих вольєрах, що загрожує життю харків'ян. Про це повідомив власник парку, бізнесмен Олександр Фельдман.

За його словами, екопарк вщент зруйнований. У вольєрах залишилися тигри та леви. Їх немає змоги вивезти в інше місце, тож єдиним варіантом є приспання цих тварин.

«Можу сказати, що парка більше немає. Після вчорашнього масованого обстрілу ракетами та літаками зруйновані вольєри та інфрастуктура. Дивом залишилися живими леви та тигри. Зруйновані їхні клітки, тож вони будь-якої миті можуть опинитися на улицях. У нас день до вечора сьогодні, або ухвалити якесь рішення з транспортування, або всіх приспати», – сказав Фельдман.

За його словами, шанси вивезти левів та тигрів дуже малі.

Ранше повдомлялося, що з екопарку у Харкові врятували кенгуру.

Також окупанти обстріляли еко-парк «Ясногородка»: загинули тварини.

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