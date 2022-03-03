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    Як живе Київський зоопарк під час війни (відео)

    Природу не спинити: камерунські кози дали потомство - Як живе Київський зоопарк під час війни (відео)
    Природу не спинити: камерунські кози дали потомство
    скріншот з відео

    Тварини теж п'ють заспокійливі

    Київ, як і вся Україна, продовжує відбивати атаки російського ворога. Столичний зоопарк не виключення.

    Як розповідає Телебачення Торонто, у зоопарку теж є комендантська година, тварини теж п'ють заспокійливі, а ще народились камерунські кози.

    Директор зоопарку Кирило Трантін розповів, що тварин поховали в закритих приміщеннях. Тим не менше, вони виходять і поїсти і погуляти, аби у живності не було зайвого стресу.

    Нагадаємо, незважаючи на війну в Україні, весь медичний персонал пологового відділення Житомира продовжує працювати. У таких умовах лікарі не лише надають медичну допомогу, а ще морально підтримують новоспечених мам.

    За сім днів війни в пологовому Житомира народилося 53 українці, більшість із них – хлопчики

    Теги: зоопарк українці тварини Україна комендантська година
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    Як живе Київський зоопарк під час війни (відео)