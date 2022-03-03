Як живе Київський зоопарк під час війни (відео)

Тварини теж п'ють заспокійливі

Київ, як і вся Україна, продовжує відбивати атаки російського ворога. Столичний зоопарк не виключення.

Як розповідає Телебачення Торонто, у зоопарку теж є комендантська година, тварини теж п'ють заспокійливі, а ще народились камерунські кози.

Директор зоопарку Кирило Трантін розповів, що тварин поховали в закритих приміщеннях. Тим не менше, вони виходять і поїсти і погуляти, аби у живності не було зайвого стресу.

Нагадаємо, незважаючи на війну в Україні, весь медичний персонал пологового відділення Житомира продовжує працювати. У таких умовах лікарі не лише надають медичну допомогу, а ще морально підтримують новоспечених мам.

За сім днів війни в пологовому Житомира народилося 53 українці, більшість із них – хлопчики