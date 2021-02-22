Бойовик так званої ДНР з Вінниччини піде під суд

Чоловік, родина якого проживає на Вінниччині, вступив до лав незаконного воєнізованого озброєного формування

Співробітники Вінницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно учасника терористичної організації так званої «Донецької народної республіки».

В Службі безпеки України з’ясували, що чоловік, родина якого проживає на Вінниччині, вступив до лав незаконного воєнізованого озброєного формування та брав активну участь в терористичній організації проти Збройних Сил України. В разі доведення провини йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією.

Про це інформують в пресслужбі Вінницької обласної прокуратури.

Як йдеться в повідомленні, в Службі безпеки встановили, що житель міста Єнакієве Донецької області, родина якого проживає на Вінниччині, у 2014 році вступив до незаконного воєнізованого озброєного формування терористичної організації «ДНР». Чоловік став учасником групи глибинної розвідки так званої республіканської гвардії.

«Під час розслідування з’ясовано, що зі вступом до вказаного угруповання підозрюваний отримав характерну для учасників терористичної організації «ДНР» військову форму одягу з відповідними знаками розрізнення, вогнепальну автоматичну зброю, звання, обрав собі позивний», – повідомляють в прокуратурі.

У відомстві зазначають, що ці обставини та серія інших здобутих доказів вказують на його умисну активну участь у терористичній організації під час ведення її злочинної діяльності проти військових підрозділів Збройних Сил України і інших військових формувань України.

Обвинуваченому інкримінують порушення за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснював слідчий відділ УСБУ у Вінницькій області, процесуальне керівництво забезпечував відповідний структурний підрозділ обласної прокуратури.

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