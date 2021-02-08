«Мене використали і кинули». Поранений бойовик ДНР виявився не потрібен своїм соратникам

Росіянам не шкода навіть тих, хто за них воює. Не кажучи вже про простих цивільних

Мовою оригіналу

Боевик ДНР жалуется, что его соратники отказались от него после того как он получил ранение и стал калекой. Не выплатили компенсации, не помогли с лечением.

«Меня бросили. Командир даже не отвечает на звонки», – печально говорит он в интервью.

Как я уже много раз писал ранее, россияне используют жителей Донбасса просто как дешевый расходный материал. Им плевать на людей. Им не жалко даже тех, кто за них воюет. Не говоря уже о простых гражданских.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.