ДТП у Вінниці: швидка допомога зіштовхнулась із легковиком (відео)

На щастя, внаслідок аварії ніхто з людей не постраждав

У Вінниці по вулиці Соборній сьогодні, 6 квітня, близько 16:00 сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги. Про це повідомляє Depo.Вінниця .

На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. За інформацією патрульної поліції області, попередньо встановлено, що водій легковика, виїжджаючи на Соборну із вулиці Артинова, не надав перевагу кареті швидкої допомоги. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

Тим часом, в Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.