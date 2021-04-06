  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    ДТП у Вінниці: швидка допомога зіштовхнулась із легковиком (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження - ДТП у Вінниці: швидка допомога зіштовхнулась із легковиком (відео)

    Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження

    фото: Скріншот

    На щастя, внаслідок аварії ніхто з людей не постраждав

    У Вінниці по вулиці Соборній сьогодні, 6 квітня, близько 16:00 сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги. Про це повідомляє Depo.Вінниця .

    На щастя, внаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. За інформацією патрульної поліції області, попередньо встановлено, що водій легковика, виїжджаючи на Соборну із вулиці Артинова, не надав перевагу кареті швидкої допомоги. Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

    Тим часом, в Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.

    Теги: ДТП Вінниця автомобіль аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies