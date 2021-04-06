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    На трасі під Києвом перекинулася цистерна з газом (відео)

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    На трасі під Києвом перекинулася цистерна з газом - На трасі під Києвом перекинулася цистерна з газом (відео)
    На трасі під Києвом перекинулася цистерна з газом
    Фото: Патрульна поліція Білої церкви

    Водій бензовоза не зміг здійснити розворот та спричинив ДТП з перекиданням

    Сьогодні, 6 квітня, близько 17-ї години на 19 км траси Київ–Одеса трапилась автопригода за участі вантажівки з цистерною

    Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви у Facebook.

    У халепу втрапив водій авто марки Mercedes-Benz із напівпричепом цистерною. З’ясувалось, що 49-річний водій на розвороті не впорався з керуванням та перекинув цистерну на правий бік.

    На щастя, травм ніхто не отримав, навіть металевий відбійник пошкоджено не було.

    Проте всередині цистерни знаходилось близько 5-ти тон парів від газу.

    Білоцерківські патрульні, які працювали на місці події, викликали рятувальників.

    Теги: ДТП вантажівки водій Київщина поліція
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