У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті

Тривають роботи із підключення окремих споживачів

Електропостачання у Святошинському районі Києва відновлене після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Наразі тривають роботи із підключення окремих споживачів.

Зазначається, що фахівці ДТЕК «Київські електричні мережі» провели ремонтні роботи у шістьох місцях.

Нагадаємо, вранці Святошинський район Києва опинився без електропостачання через пошкодження двох ліній електропостачання. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

Також на правому березі протягом дня спостерігався понижений тиск води.

Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.