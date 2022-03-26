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    У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті

    У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті

    Тривають роботи із підключення окремих споживачів

    Електропостачання у Святошинському районі Києва відновлене після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

    Наразі тривають роботи із підключення окремих споживачів.

    Зазначається, що фахівці ДТЕК «Київські електричні мережі» провели ремонтні роботи у шістьох місцях.

    Нагадаємо, вранці Святошинський район Києва опинився без електропостачання через пошкодження двох ліній електропостачання. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

    Також на правому березі протягом дня спостерігався понижений тиск води.

    Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

    Теги: окупанти Київ війна електроенергія Україна ДТЕК окупація #stoprussia
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    У Києві відновили електропостачання після обстрілу мереж в передмісті