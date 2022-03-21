Елітні російські полка зазнають нищівного розгрому, виживають одиниці

Найближчим часом Росія повинна віднайти не менше 10-20 батальйонних тактичних груп, щоб продовжити активну фазу війни

З метою продовження активних бойових дій в Україні у так званих «ЛНР» і «ДНР» оголошено приховану мобілізацію. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

За його словами, неготових до бою тамтешніх слюсарів, вчителів, шахтарів кидають проти підготовленої української армії на позиції під Херсоном, Мар’їнкою, Маріуполем, Авдіївкою. При чому цих мобілізованих кидають попереду кадрових російських військ.

«Полонені розповідають, що із 2 тис. людей, котрих Росія раніше мобілізувала на Донбасі, вижило 20 осіб. Натомість в елітних російських полках на кшталт 331 гвардійського парашутно-десантного Костромського полку виживає один військовослужбовець, решта гине включно з командиром полку», – заявив радник керівника офісу президента.

Арестович додав, що найближчим часом Росія повинна віднайти не менше 10-20 батальйонних тактичних груп, щоб продовжити активні бойові дії в Україні.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, наші воїни ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку Росії полковника Сергія Сухарєва. Сухарєв очолював полк ВДВ Росії, який брав участь у вторгненні до України. За даними видання, крім нього, на українській землі були ліквідовані капітан Олексій Нікітін, старший сержант Сергій Лебедєв, сержант Олександр Лимонов, а також єфрейтор Юрій Дегтярьов.