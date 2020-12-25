Під виглядом ялинок контрабандисти завозили в Україну техніку та брендовий одяг

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією правоохоронців, діям зловмисників сприяли працівники Волинської митниці. Вони дозволили безперешкодно ввезти товар через кордон. Так в Україну незаконно потрапили мобільні телефони, планшети, ноутбуки, брендовий одяг тощо.

Однак коли вантажівка із товаром вже перебувала в Києві, її зупинили співробітники поліції та виявили контрабанду. Крім того, дії волинських митників дозволяли зловмисникам ухилятися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування співробітники ДБР провели обшуки на митному посту «Ягодин» на Волині. Вантажівку та контрабандний товар у зловмисників вилучили та арештували в межах кримінальної справи. За попередніми підрахунками, у вантажівці було 1500 ящиків загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень.