Під виглядом ялинок контрабандисти завозили в Україну техніку та брендовий одяг
Правоохоронці викрили контрабанду на 40 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
За інформацією правоохоронців, діям зловмисників сприяли працівники Волинської митниці. Вони дозволили безперешкодно ввезти товар через кордон. Так в Україну незаконно потрапили мобільні телефони, планшети, ноутбуки, брендовий одяг тощо.
Однак коли вантажівка із товаром вже перебувала в Києві, її зупинили співробітники поліції та виявили контрабанду. Крім того, дії волинських митників дозволяли зловмисникам ухилятися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування співробітники ДБР провели обшуки на митному посту «Ягодин» на Волині. Вантажівку та контрабандний товар у зловмисників вилучили та арештували в межах кримінальної справи. За попередніми підрахунками, у вантажівці було 1500 ящиків загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень.