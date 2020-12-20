Куди зникли 9 кг кокаїну? МВС потрапило у конфуз (фото)

На Одещині прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до ЄС

В Одеській області прикордонники викрили міжнародний канал контрабанди кокаїну до Євросоюзу. Про це йдеться на сайті МВС.

Наркотики прибули в Україну до «Морського порту Південний» з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Зазначимо, що у Facebook Віталій Рождаєв написав про розбіжність літер, де МВС виявили на 9 кг кокаїну більше ніж СБУ, але пізніше вони літери виправили на 54 кг.

Нагадаємо, що 19 грудня, у контейнері фруктів з Еквадору виявили пів центнера кокаїну.