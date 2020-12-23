Іноземець намагався вивезти з України скрипку Страдіварі

Іноземця затримали на кордоні з Румунією

Громадянин Болгарії намагався незаконно вивезти з України старовинну скрипку роботи знаменитого італійського майстра Антоніо Страдіварі. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що іноземця затримали у пункті пропуску Порубне на кордоні з Румунією у Чернівецькій області.

Також прикордонники, крім інструменту зі знаком майстерні Stradivarius 1687 року, виявили серед речей 53-річного чоловіка «нумізматичний скарб» — шість старовинних монет, одна з яких датована 1780 роком.

Вилучені предмети, які представляють собою культурно-історичні цінності, спрямовано на експертизу.

Нагадаємо, СБУ зупинила зловмисника, який хотів вивезти з України унікальне видання «Кобзаря».