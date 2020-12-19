У контейнері фруктів з Еквадору виявили пів центнера кокаїну (відео)

Міжнародний канал контрабанди перекрито на Одещині

Крупна партія кокаїну виявлена співробітниками Державної прикордонної служби спільно з іншими правоохоронними органами в морському порту «Південний» на Одещині. Контрабанда надійшла з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Як повідомляє прес-центр Держприкордонслужби, заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки «елітного наркотика» мала бути одна з країн ЄС. Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску «Старокозаче».

Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Завадити контрабандному переміщенню кокаїну вдалося завдяки злагодженим діям співробітників Держприкордонслужби, Служби безпеки України та митниці, які здійснювались під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу «Дозор».

Варто зауважити, що лише цього року у морських портах на Одещині співробітникам Держприкордонслужби вдалось виявити понад 500 кг кокаїну.