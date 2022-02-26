Підприємства ДТЕК Енерго продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми

Енергетики та антикризові штаби працюють в режимі 24/7

Енергетики та антикризові штаби працюють в режимі 24/7

Всі теплоелектростанції ДТЕК Енерго, крім ЛуТЕС, працюють

ТЕС та шахти ДТЕК Енерго продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми в умовах війни з Росією.

Про це йдеться в повідомлення компанії.

В роботі 15 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго, 21 – знаходиться в резерві. Працюючі блоки несуть сумарне навантаження 2727 МВт.

Всі теплоелектростанції ДТЕК Енерго, крім ЛуТЕС, працюють.

Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в місті Щастя.

Усі шахти компанії працюють в штатному режимі. Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми.

Робота машинобудівних підприємств – Corum Group призупинена, оскільки це не критично необхідно для забезпечення виробничого циклу. Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля.

На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію.

«Енергетики та антикризові штаби працюють в режимі 24/7. Для забезпечення безпеки енергетиків максимальна кількість працівників продовжує працювати віддалено. На підприємствах знаходяться лише критично необхідні для іх функціонування співробітники. Ми дбаємо про їх безпеку», – повідомили в компанії.

Раніше співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що компанія «продовжує працювати там, де це можливо та безпечно для людей».

Також координаційний центр з надання правової допомоги при Мін’юсті роз’яснив українцям, що робити, якщо посилку втратили на пошті.

До слова, «Нова пошта» змінила тарифи. За що доведеться платити більше.

Також повідомлялося, що для плавання відкриті лише два українських порти – Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені.