На Трипільській ТЕС стався вибух, територія Каховської ГЕС захоплена окупантами – Міненерго

За інформацією місцевих мешканців, на території електростанції перебувають російські військові

Міненерго повідомляє, що ситуація на Трипільській ТЕС є цілком контрольованою

На територію Каховської ГЕС, що у п’яти кілометрах від міста Нова Кахова на Херсонщині зайшли сьогодні після 11:00 невідомі озброєнні особи. ЗМІ повідомляють, що наразі електростанцій перебуває під контролем окупантів. Про це повідомляє прес-служба «Міненерго».

Міський голова Таврійська Микола Різак повідомив Суспільному, що головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області захопили окупанти.

Проте у соціальних мережах трапляється інформацію, що з території ГЕС вже вибито окупантів

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Трипільську ТЕС (м. Українка, Київська область), на ній стався потужний вибух. Проте електростанція продовжує працювати.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Ще Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

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