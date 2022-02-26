Для плавання відкриті лише два українських порти
Робота всіх річкових шлюзів призупинена
Для плавання відкриті лише два українських порти – Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені. Таку інформацію надали в Офісі президента. Українські порти закриті для заходу/виходу суден.
Портові оператори не працюють:
- Скадовськ
- Ольвія
- Одеса
- Білгород-Дністровський
- Усть-Дунайськ
- Херсон
- Ізмаіл
Портові оператори працюють частково, плавання суден заборонене:
- Чорноморськ
- Південний
- Миколаїв
- Рені
Канали відкриті:
- г. «Бистре»
- ХМК
- БДЛК
Робота всіх річкових шлюзів призупинена. Каховський шлюз - захоплено ворогом.
Нагадаємо, військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.
Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.