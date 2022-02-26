Порт у Бердянську поки відкритий для плавання

Робота всіх річкових шлюзів призупинена

Для плавання відкриті лише два українських порти – Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені. Таку інформацію надали в Офісі президента. Українські порти закриті для заходу/виходу суден.

Портові оператори не працюють:

Скадовськ

Ольвія

Одеса

Білгород-Дністровський

Усть-Дунайськ

Херсон

Ізмаіл

Портові оператори працюють частково, плавання суден заборонене:

Чорноморськ

Південний

Миколаїв

Рені

Канали відкриті:

г. «Бистре»

ХМК

БДЛК

Робота всіх річкових шлюзів призупинена. Каховський шлюз - захоплено ворогом.

Нагадаємо, військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.