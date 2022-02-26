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    Події в Україні

    Для плавання відкриті лише два українських порти

    Порт у&nbsp;Бердянську поки відкритий для плавання - Для плавання відкриті лише два українських порти
    Порт у Бердянську поки відкритий для плавання
    фото з відкритих джерел

    Робота всіх річкових шлюзів призупинена

    Для плавання відкриті лише два українських порти – Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені. Таку інформацію надали в Офісі президента. Українські порти закриті для заходу/виходу суден.

    Портові оператори не працюють:

    • Скадовськ
    • Ольвія
    • Одеса
    • Білгород-Дністровський
    • Усть-Дунайськ
    • Херсон
    • Ізмаіл

    Портові оператори працюють частково, плавання суден заборонене:

    • Чорноморськ
    • Південний
    • Миколаїв
    • Рені

    Канали відкриті:

    • г. «Бистре»
    • ХМК
    • БДЛК

    Робота всіх річкових шлюзів призупинена. Каховський шлюз - захоплено ворогом.

    Нагадаємо, військові Збройних сил України продовжують серйозні бої з російськими військами, тримаючи оборону Херсона, Миколаєва, Одеси та Маріуполя, при цьому ситуація залишається під нашим контролем. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    Війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    Теги: Маріуполь МВС Одеса Антон Геращенко війна плавання військові Херсон робота радник Михайло Подоляк
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    Для плавання відкриті лише два українських порти