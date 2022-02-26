Українські військові цієї ночі відбили у росіян Київську ГЕС

Київська ГЕС працює в штатному режимі

Українські військові цієї ночі взяли контроль над Київською гідроелектростанцією. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Урядовець розповів, що Київська ГЕС працює в штатному режимі після того, як «українські Збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили її у російських окупантів».

«Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи», – пише він.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Трипільську ТЕС (м. Українка, Київська область), на ній стався потужний вибух. Проте електростанція продовжує працювати.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Ще Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний.

Також російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

Нагадаємо, ситуація дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

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