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    Події в Україні

    Українські військові цієї ночі відбили у росіян Київську ГЕС

    Технічний персонал ГЕС залишив сховища й приступив до роботи - Українські військові цієї ночі відбили у росіян Київську ГЕС
    Технічний персонал ГЕС залишив сховища й приступив до роботи
    фото: Герман Галущенко/Facebook

    Київська ГЕС працює в штатному режимі

    Українські військові цієї ночі взяли контроль над Київською гідроелектростанцією. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

    Урядовець розповів, що Київська ГЕС працює в штатному режимі після того, як «українські Збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили її у російських окупантів».

    «Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи», – пише він.

    Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Трипільську ТЕС (м. Українка, Київська область), на ній стався потужний вибух. Проте електростанція продовжує працювати.

    До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Ще Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний.

    Також російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

    Нагадаємо, ситуація дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

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    Теги: ТЕС вибух окупанти міністр військові укриття флот час радіація Герман Галущенко
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    Українські військові цієї ночі відбили у росіян Київську ГЕС