«Нова пошта» змінила тарифи. За що доведеться платити більше

Також компанія запровадила кілька нових сервісів

З 1 січня 2022 року група компаній «Нова пошта», що надає логістичні послуги юридичним та фізичним особам, змінила тарифи. Про нововведення повідомила пресслужба «Нової пошти».

Віднині вартість доставки відправлень розраховуватиметься в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами:

По місту та його передмісті;

Між містами України;

З/до селища міського типу чи села.

При доставці в межах міста та його передмістя вводяться три тарифи за вагою посилок:

маленька – до 2 кг;

середня – до 10 кг;

велика – до 30 кг.

Вартість посилок популярних габаритів зміниться. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 грн. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 грн. Причому до ціни вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 грн.

Також компанією запроваджується нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а до її вартості вже включено картонний конверт.

З 1 січня компанія змінила і тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра вага відправки не має значення. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг.

Також доставка кожної посилки до експрес-накладної з кількома місцями тарифікуватиметься по-новому. Оцінюватиметься кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом, решта – за зниженим.

Крім того, «Нова пошта» продовжила акційний тариф на доставку до поштоматів за 35 гривень, а також післяплату без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки до пошти буде 45 грн..

Також змінюється тариф за доставку, коли покупці одразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З початку року це коштуватиме 15 грн.

Раніше «Нова пошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята.

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