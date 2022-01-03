«Нова пошта» змінила тарифи. За що доведеться платити більше
Також компанія запровадила кілька нових сервісів
З 1 січня 2022 року група компаній «Нова пошта», що надає логістичні послуги юридичним та фізичним особам, змінила тарифи. Про нововведення повідомила пресслужба «Нової пошти».
Віднині вартість доставки відправлень розраховуватиметься в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами:
- По місту та його передмісті;
- Між містами України;
- З/до селища міського типу чи села.
При доставці в межах міста та його передмістя вводяться три тарифи за вагою посилок:
- маленька – до 2 кг;
- середня – до 10 кг;
- велика – до 30 кг.
Вартість посилок популярних габаритів зміниться. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 грн. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 грн. Причому до ціни вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 грн.
Також компанією запроваджується нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а до її вартості вже включено картонний конверт.
З 1 січня компанія змінила і тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра вага відправки не має значення. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг.
Також доставка кожної посилки до експрес-накладної з кількома місцями тарифікуватиметься по-новому. Оцінюватиметься кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом, решта – за зниженим.
Крім того, «Нова пошта» продовжила акційний тариф на доставку до поштоматів за 35 гривень, а також післяплату без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки до пошти буде 45 грн..
Також змінюється тариф за доставку, коли покупці одразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З початку року це коштуватиме 15 грн.
Раніше «Нова пошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята.