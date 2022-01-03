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    Економіка та фінанси

    «Нова пошта» змінила тарифи. За що доведеться платити більше

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Команія розширила перелік послуг, додавши, зокрема, доставку документів. - «Нова пошта» змінила тарифи. За що доведеться платити більше
    Команія розширила перелік послуг, додавши, зокрема, доставку документів.
    фот о: Точка доступу

    Також компанія запровадила кілька нових сервісів

    З 1 січня 2022 року група компаній «Нова пошта», що надає логістичні послуги юридичним та фізичним особам, змінила тарифи. Про нововведення повідомила пресслужба «Нової пошти».

    Віднині вартість доставки відправлень розраховуватиметься в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами:

    • По місту та його передмісті;
    • Між містами України;
    • З/до селища міського типу чи села.

    При доставці в межах міста та його передмістя вводяться три тарифи за вагою посилок:

    • маленька – до 2 кг;
    • середня – до 10 кг;
    • велика – до 30 кг.

    Вартість посилок популярних габаритів зміниться. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 грн. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 грн. Причому до ціни вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 грн.

    Також компанією запроваджується нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а до її вартості вже включено картонний конверт.

    З 1 січня компанія змінила і тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра вага відправки не має значення. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг.

    Також доставка кожної посилки до експрес-накладної з кількома місцями тарифікуватиметься по-новому. Оцінюватиметься кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом, решта – за зниженим.

    Крім того, «Нова пошта» продовжила акційний тариф на доставку до поштоматів за 35 гривень, а також післяплату без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки до пошти буде 45 грн..

    Також змінюється тариф за доставку, коли покупці одразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З початку року це коштуватиме 15 грн.

    Раніше «Нова пошта» оприлюднила графік роботи на новорічні свята.

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    Теги: тарифи ціни новорічні свята Нова пошта послуги пошта
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    «Нова пошта» змінила тарифи. За що доведеться платити більше