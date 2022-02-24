Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту: список
У списку як продукти, так і товари побуту
Сьогодні уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну, а також затвердив список товарів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.
«Ми сьогодні ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану», – сказав він.
До переліку входять наступні товари:
- Нафта та нафтопродукти
- Гази нафтові
- Вугілля кам’яне, антрацит
- Лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі
- Діоди, транзистори; фоточутливі напівпровідникові прилади; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали
- Дезінфекційні засоби і антисептики
- Медичні вироби (в тому числі медичне обладнання, розхідні матеріали, засоби індивідуального захисту тощо)
- Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої
- Частини та пристрої транспортних засобів товарних позицій 8701—8705
- Шини та покришки пневматичні гумові нові
- Нафта та нафтопродукти сирі
- Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі
- Реактори ядерні; паливні елементи для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів
- Кров людей, тварин; сироватки, вакцини, токсини
- Прилади та пристрої для використання у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії
- Кокс і напівкокс; вугілля ретортне
- Гігієнічні прокладки, дитячі пелюшки і підгузки
- Провітаміни та вітаміни, їх похідні
- Вата, марля, бинти та аналогічні вироби
- Папір, целюлозна вата, інші вироби санітарно-гігієничного, побутового, господарського та медичного призначення
- Паперові туалетні серветки, рушники, пелюшки, скатертини, вата, полотно
- Свійська птиця
- Яйця птахів у шкаралупі
- Кукурудза
Нагадаємо, Кабінет міністрів України через агресію Росії ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану. Документ прийнятий на позачерговому засіданні уряду.
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