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    Економіка та фінанси

    Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту: список

    Уряд озвучив список товарів критичного імпорту - Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту: список
    Уряд озвучив список товарів критичного імпорту
    фото: rcpp.kz

    У списку як продукти, так і товари побуту

    Сьогодні уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну, а також затвердив список товарів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.

    «Ми сьогодні ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану», – сказав він.

    До переліку входять наступні товари:

    • Нафта та нафтопродукти
    • Гази нафтові
    • Вугілля кам’яне, антрацит
    • Лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі
    • Діоди, транзистори; фоточутливі напівпровідникові прилади; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали
    • Дезінфекційні засоби і антисептики
    • Медичні вироби (в тому числі медичне обладнання, розхідні матеріали, засоби індивідуального захисту тощо)
    • Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої
    • Частини та пристрої транспортних засобів товарних позицій 8701—8705
    • Шини та покришки пневматичні гумові нові
    • Нафта та нафтопродукти сирі
    • Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі
    • Реактори ядерні; паливні елементи для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів
    • Кров людей, тварин; сироватки, вакцини, токсини
    • Прилади та пристрої для використання у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії
    • Кокс і напівкокс; вугілля ретортне
    • Гігієнічні прокладки, дитячі пелюшки і підгузки
    • Провітаміни та вітаміни, їх похідні
    • Вата, марля, бинти та аналогічні вироби
    • Папір, целюлозна вата, інші вироби санітарно-гігієничного, побутового, господарського та медичного призначення
    • Паперові туалетні серветки, рушники, пелюшки, скатертини, вата, полотно
    • Свійська птиця
    • Яйця птахів у шкаралупі
    • Кукурудза

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України через агресію Росії ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану. Документ прийнятий на позачерговому засіданні уряду.

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    Теги: нафта нафтопродукти ЗСУ вугілля продукти машини фінансування уряд Денис Шмигаль
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    Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту: список