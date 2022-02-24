Уряд затвердив перелік товарів критичного імпорту: список

У списку як продукти, так і товари побуту

Сьогодні уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну, а також затвердив список товарів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.

«Ми сьогодні ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану», – сказав він.

До переліку входять наступні товари:

Нафта та нафтопродукти

Гази нафтові

Вугілля кам’яне, антрацит

Лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі

Діоди, транзистори; фоточутливі напівпровідникові прилади; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали

Дезінфекційні засоби і антисептики

Медичні вироби (в тому числі медичне обладнання, розхідні матеріали, засоби індивідуального захисту тощо)

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої

Частини та пристрої транспортних засобів товарних позицій 8701—8705

Шини та покришки пневматичні гумові нові

Нафта та нафтопродукти сирі

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі

Реактори ядерні; паливні елементи для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів

Кров людей, тварин; сироватки, вакцини, токсини

Прилади та пристрої для використання у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії

Кокс і напівкокс; вугілля ретортне

Гігієнічні прокладки, дитячі пелюшки і підгузки

Провітаміни та вітаміни, їх похідні

Вата, марля, бинти та аналогічні вироби

Папір, целюлозна вата, інші вироби санітарно-гігієничного, побутового, господарського та медичного призначення

Паперові туалетні серветки, рушники, пелюшки, скатертини, вата, полотно

Свійська птиця

Яйця птахів у шкаралупі

Кукурудза

Нагадаємо, Кабінет міністрів України через агресію Росії ввів у дію план цивільного захисту в умовах воєнного стану. Документ прийнятий на позачерговому засіданні уряду.