Підрив українських бійців на Донбасі: поранений у важкому стані

Пораненому бійцю 25 років, його звуть Ілля і він родом з Нікополя

Український військовий, який підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі, зараз у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І.Мечникова. Його стан тяжкий.

Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко в Facebook 8 лютого.

Він уточнив, що пораненому бійцю 25 років, його звуть Ілля і він родом з Нікополя.

За словами головного лікаря, у пораненого військового – струс головного мозку, перелом стінок гайморових пазух, кісток лицьової частини черепа, опіки обличчя і шиї другого ступеня (8% поверхні тіла), опіки верхніх дихальних шляхів, множинні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок, закрита травма грудної клітини, забій легенів.

Хлопця вже прооперували, йому видалили уламки з очей.

Стан бійця ЗСУ залишається тяжким, він на апараті ШВЛ, на медикаментозній седації, додав Риженко.

Нагадаємо, двоє українських військових загинули 6 лютого в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного під загрозою. Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої».

На невстановленому вибуховому пристрої підірвались старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезений