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    Підрив українських бійців на Донбасі: поранений у важкому стані

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    Генеральний директор лікарні Сергій Риженко інформував про стан бійця - Підрив українських бійців на Донбасі: поранений у важкому стані
    Генеральний директор лікарні Сергій Риженко інформував про стан бійця
    Фото facebook.com/rsa010963

    Пораненому бійцю 25 років, його звуть Ілля і він родом з Нікополя

    Український військовий, який підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі, зараз у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І.Мечникова. Його стан тяжкий.

    Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко в Facebook 8 лютого.

    Він уточнив, що пораненому бійцю 25 років, його звуть Ілля і він родом з Нікополя.

    За словами головного лікаря, у пораненого військового – струс головного мозку, перелом стінок гайморових пазух, кісток лицьової частини черепа, опіки обличчя і шиї другого ступеня (8% поверхні тіла), опіки верхніх дихальних шляхів, множинні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок, закрита травма грудної клітини, забій легенів.

    Хлопця вже прооперували, йому видалили уламки з очей.

    Стан бійця ЗСУ залишається тяжким, він на апараті ШВЛ, на медикаментозній седації, додав Риженко.

    Нагадаємо, двоє українських військових загинули 6 лютого в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного під загрозою. Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої».

    На невстановленому вибуховому пристрої підірвались старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезений

    Теги: Донбас ЗСУ війна лікарня Facebook солдат
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