Скільки можна не помічати убитих військових на фронті! – соцмережі вибухнули гнівом проти Зеленського

Президент Володимир Зеленський вкотре не реагує на загиблих і поранених на фронті

«Сьогодні росіяни на фронті вбили двох наших військових і двох важко поранили. Реакція буде?», запитують у мережі українці

Користувачі соцмереж обурюються, що президент Зеленський вкотре не реагує на загиблих і поранених на фронті. Натомість розповідає про те, що його запросили в Антарктиду.

«Шестеро загиблих з початку року під час «повного всеосяжного перемир'я» – недостатня причина зібрати Радбез ООН, як це постійно робив Порошенко? Цей ігнор вже смердить не просто зневагою, а бажанням приховати свої провали та злочинні дії по відношенню до ЗСУ», – пише ветеран АТО Валерій Прозапас.

«Сумні новини з Донбасу. Двоє Героїв загинуло. Двоє поранено, за одного з них боряться медики. У суботу в районі населеного пункту Мар’їнка троє українських військових підірвалися на вибуховому пристрої, двоє з них загинули і один постраждав. Крім того, внаслідок обстрілу поранено ще одного воїна. Війна не завершилась. «Мир» не настав. Росія не йде за Донбасу. Війна поруч. І це треба усвідомити всій країні, а головне – керівництву держави, яке півтора роки намагається «домовитись». Не вийде. З окупантами та терористами не домовляються. Вічна слава нашим Героям!», – пише Андрій Смолій.

«Я з величезною повагою ставлюся до наших полярників, приєднуюся до привітань з нагоди 25-річчя української антарктичної станції «Академік Вернадський». Мене теж охоплюють зворушливі почуття, коли я спостерігаю за пінгвінами. Але сьогодні росіяни на фронті вбили двох наших військових і двох важко поранили. Реакція буде?», – пише колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«За кожного вбитого нашого військового відкривайте вогонь артилерії по тому квадрату,з якого стріляли!» – пише Олександр Твердохліб.

«Вова, може вже згадаєш, що ти верховний головнокомандувач, чи де? В нас двоє загиблих на передовій і поранені, поки ти тут масло рекламуєш і порушуєш законодавство, записуючи відосикі недержавною мовою», – залишила коментар на сторінці Зеленського Лена Ровенська.

Нагадаємо, двоє українських військових загинули сьогодні в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного під загрозою. Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої».

Загалом з початку перемир'я загинули вже близько 10 військових, з них троє у січні.

За 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

Водночас сьогодні вдень ще двоє військових отримали поранення в районі Торецька та Сєверодонецька. Як повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі, це сталося внаслідок обстрілу з боку проросійських найманців.