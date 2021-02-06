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    Скільки можна не помічати убитих військових на фронті! – соцмережі вибухнули гнівом проти Зеленського

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    Президент Володимир Зеленський вкотре не реагує на загиблих і поранених на фронті - Скільки можна не помічати убитих військових на фронті! – соцмережі вибухнули гнівом проти Зеленського
    Президент Володимир Зеленський вкотре не реагує на загиблих і поранених на фронті

    «Сьогодні росіяни на фронті вбили двох наших військових і двох важко поранили. Реакція буде?», запитують у мережі українці

    Користувачі соцмереж обурюються, що президент Зеленський вкотре не реагує на загиблих і поранених на фронті. Натомість розповідає про те, що його запросили в Антарктиду. 

    «Шестеро загиблих з початку року під час «повного всеосяжного перемир'я» – недостатня причина зібрати Радбез ООН, як це постійно робив Порошенко? Цей ігнор вже смердить не просто зневагою, а бажанням приховати свої провали та злочинні дії по відношенню до ЗСУ», – пише ветеран АТО Валерій Прозапас.

    «Сумні новини з Донбасу. Двоє Героїв загинуло. Двоє поранено, за одного з них боряться медики. У суботу в районі населеного пункту Мар’їнка троє українських військових підірвалися на вибуховому пристрої, двоє з них загинули і один постраждав. Крім того, внаслідок обстрілу поранено ще одного воїна. Війна не завершилась. «Мир» не настав. Росія не йде за Донбасу. Війна поруч. І це треба усвідомити всій країні, а головне – керівництву держави, яке півтора роки намагається «домовитись». Не вийде. З окупантами та терористами не домовляються. Вічна слава нашим Героям!», – пише Андрій Смолій.

    «Я з величезною повагою ставлюся до наших полярників, приєднуюся до привітань з нагоди 25-річчя української антарктичної станції «Академік Вернадський». Мене теж охоплюють зворушливі почуття, коли я спостерігаю за пінгвінами. Але сьогодні росіяни на фронті вбили двох наших військових і двох важко поранили. Реакція буде?», – пише колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    «За кожного вбитого нашого військового відкривайте вогонь артилерії по тому квадрату,з якого стріляли!» – пише Олександр Твердохліб.

    «Вова, може вже згадаєш, що ти верховний головнокомандувач, чи де? В нас двоє загиблих на передовій і поранені, поки ти тут масло рекламуєш і порушуєш законодавство, записуючи відосикі недержавною мовою», – залишила коментар на сторінці Зеленського Лена Ровенська.

    Нагадаємо, двоє українських військових загинули сьогодні в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного під загрозою. Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої».

    Загалом з початку перемир'я загинули вже близько 10 військових, з них троє у січні.

    За 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених.

    Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

    Водночас сьогодні вдень ще двоє військових отримали поранення в районі Торецька та Сєверодонецька. Як повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі, це сталося внаслідок обстрілу з боку проросійських найманців.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Володимир Омелян обстріл українці військові Володимир Зеленський Радбез ООН Україна президент Операція Об’єднаних сил
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