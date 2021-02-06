Серйозні втрати на Донбасі: двоє українських солдат загинули під Марʼїнкою
Причина трагедії – нез'ясований вибуховий пристрій
Двоє українських військових загинули сьогодні в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного під загрозою.
Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої», повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram пише, що всі троє – дуже молоді хлопці 1996-го та 1997-го року народження.
«У мене немає сумнівів – в Росії вирішили закінчити бавитись в перемир'я», – написав він.
З 27 липня Україна домовилася повне та всеосяжне припинення вогню. Але відтоді сторони регулярно повідомляють про порушення з іншого боку.
Зокрема, українська влада повідомляє про втрати, обстріли, важку техніку недалеко від лінії розмежувань, яку забороняють домовленості.
Загалом з початку перемир'я загинули вже близько 10 військових, з них троє у січні.
За 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених.
Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.
Водночас сьогодні вдень ще двоє військових отримали поранення в районі Торецька та Сєверодонецька. Як повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі, це сталося внаслідок обстрілу з боку проросійських найманців.