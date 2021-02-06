Серйозні втрати на Донбасі: двоє українських солдат загинули під Марʼїнкою

На думку українських політиків, в Росії «перестали бавитись у перемирʼя»

Причина трагедії – нез'ясований вибуховий пристрій

Двоє українських військових загинули сьогодні в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного під загрозою.

Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої», повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram пише, що всі троє – дуже молоді хлопці 1996-го та 1997-го року народження.

«У мене немає сумнівів – в Росії вирішили закінчити бавитись в перемир'я», – написав він.

З 27 липня Україна домовилася повне та всеосяжне припинення вогню. Але відтоді сторони регулярно повідомляють про порушення з іншого боку.

Зокрема, українська влада повідомляє про втрати, обстріли, важку техніку недалеко від лінії розмежувань, яку забороняють домовленості.

Загалом з початку перемир'я загинули вже близько 10 військових, з них троє у січні.

За 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

Водночас сьогодні вдень ще двоє військових отримали поранення в районі Торецька та Сєверодонецька. Як повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі, це сталося внаслідок обстрілу з боку проросійських найманців.