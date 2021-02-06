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    Серйозні втрати на Донбасі: двоє українських солдат загинули під Марʼїнкою

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    На думку українських політиків, в Росії &laquo;перестали бавитись у перемирʼя&raquo; - Серйозні втрати на Донбасі: двоє українських солдат загинули під Марʼїнкою
    На думку українських політиків, в Росії «перестали бавитись у перемирʼя»
    Фото з відкритих джерел

    Причина трагедії – нез'ясований вибуховий пристрій

    Двоє українських військових загинули сьогодні в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного під загрозою.

    Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої», повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

    Військовий журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram пише, що всі троє – дуже молоді хлопці 1996-го та 1997-го року народження.

    «У мене немає сумнівів – в Росії вирішили закінчити бавитись в перемир'я», – написав він.

    З 27 липня Україна домовилася повне та всеосяжне припинення вогню. Але відтоді сторони регулярно повідомляють про порушення з іншого боку.

    Зокрема, українська влада повідомляє про втрати, обстріли, важку техніку недалеко від лінії розмежувань, яку забороняють домовленості.

    Загалом з початку перемир'я загинули вже близько 10 військових, з них троє у січні.

    За 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених.

    Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

    Водночас сьогодні вдень ще двоє військових отримали поранення в районі Торецька та Сєверодонецька. Як повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі, це сталося внаслідок обстрілу з боку проросійських найманців.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донецьк Операція Об’єднаних сил солдат
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