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    Політика

    Кравчук пропонує почати відстрілюватись на Донбасі

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">На думку Кравчука, режим тиші у нинішньому форматі втратив сенс</p> - Кравчук пропонує почати відстрілюватись на Донбасі

    На думку Кравчука, режим тиші у нинішньому форматі втратив сенс

    Фото: Ліга

    Український представник в Тристоронній групі закликав відповідати бойовикам «дзеркально»

    Потрібно відмовитись від принципу, за яким в одних ситуаціях українським військовим на Донбасі можна вести вогонь у відповідь, а в інших – ні. На будь-які провокації російських найманців треба відповідати дзеркально.

    Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Він зазначив, що провокацій від бойовиків стає більше, вони призводять до бойових втрат і тому немає сенсу вже розрізняти, що з них є провокаціями, гідними відповіді.

    «Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі і неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, повинні відповідати так само», – сказав Кравчук.

    Нагадаємо, вчора під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників загинули, а за життя третього борються медики.

    При цьому російські найманці на Донбасі дистанційно мінують місця розташування українських військових.

    На початку року спостерігачі фіксували концентрацію бронетехніки та артилерії бойовиків у заборонених для цього зонах тиші.

    28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

    Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас міністр Арсен Аваков війна Леонід Кравчук Україна розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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