Кравчук пропонує почати відстрілюватись на Донбасі

Український представник в Тристоронній групі закликав відповідати бойовикам «дзеркально»

Потрібно відмовитись від принципу, за яким в одних ситуаціях українським військовим на Донбасі можна вести вогонь у відповідь, а в інших – ні. На будь-які провокації російських найманців треба відповідати дзеркально.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він зазначив, що провокацій від бойовиків стає більше, вони призводять до бойових втрат і тому немає сенсу вже розрізняти, що з них є провокаціями, гідними відповіді.

«Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже з 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі і неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, повинні відповідати так само», – сказав Кравчук.

Нагадаємо, вчора під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначалося, що від отриманих поранень двоє захисників загинули, а за життя третього борються медики.

При цьому російські найманці на Донбасі дистанційно мінують місця розташування українських військових.

На початку року спостерігачі фіксували концентрацію бронетехніки та артилерії бойовиків у заборонених для цього зонах тиші.

28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, в регіоні вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.