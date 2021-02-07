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    Загострення на Донбасі: названо імена двох українських військових, що загинули учора

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    Полеглі військові проходили службу в 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу - Загострення на Донбасі: названо імена двох українських військових, що загинули учора
    Полеглі військові проходили службу в 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу
    Фото з відкритих джерел

    На невстановленому вибуховому пристрої підірвались старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезений

    Стали відомі імена українських військовослужбовців, що загинули вчора, 6 лютого, на Донбасі, а також обставини трагічної пригоди.

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    Загострення на Донбасі: названо імена двох українських військових, що загинули учора
    Загострення на Донбасі: названо імена двох українських військових, що загинули учора

    «Із сумом повідомляємо, що вчора, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезений. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родинам загиблих», – повідомляється на офіційній сторінці 28-й ОМБр в Facebook.

    З 27 липня Україна домовилася повне та всеосяжне припинення вогню. Але відтоді сторони регулярно повідомляють про порушення з іншого боку.

    Зокрема, українська влада повідомляє про втрати, обстріли, важку техніку недалеко від лінії розмежувань, яку забороняють домовленості.

    Загалом з початку перемир'я загинули вже близько 10 військових, з них троє у січні.

    За 2020 рік бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених.

    Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає ніякого мирного процесу, а йде війна.

    Водночас учора, 6 лютого, ще двоє військових отримали поранення в районі Торецька та Сєверодонецька. Як повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі, це сталося внаслідок обстрілу з боку проросійських найманців.

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    Теги: бойовики на Донбасі Арсен Аваков війна розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил солдат
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