Пілотам Ryanair суд заборонив страйкувати в Ірландії



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Пілоти Ryanair страйкують у Португалії

Верховний суд Ірландії заблокував запланований страйк ірландських пілотів Ryanair 22-23 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Окремо розпочався п'ятиденний страйк екіпажів Ryanair у Португалії, але перешкоди для пасажирів виявились мінімальними, поки що не було скасованих рейсів або великих затримок.

Пізніше в середу суд у Великій Британії повинен постановити, чи можуть британські пілоти Ryanair провести плановий страйк оплату праці та умови у четвер - того ж дня, коли був запланований в Ірландії.

Компанія привітала рішення суду Ірландії, заявивши, що всі рейси, які заплановані на виліт 22 та 23 серпня з аеропортів Ірландії, будуть працювати нормально.

Ryanair заявив у вівторок, що на невелику кількість рейсів з його португальських баз може вплинути незначна зміна розкладу через п'ятиденний страйк.

У спілці пілотів SNPVAC кажуть, що в цей час 70-80% членів екіпажів страйкують, хоча в аеропортах Лісабона, Порту та Фару не було великих затримок чи скасувань.

Керівництво Ryanair зазначає, що від минулорічних страйків було досягнуто значного прогресу, коли колективні трудові угоди були укладені з низкою пілотних спілок по всій Європі.

Однак SNPVAC заявила, що Ryanair відмовилася виконувати протокол, підписаний у листопаді минулого року, який, за його словами, стосувався відпускних, 22 днів щорічної відпустки та повного дотримання португальського батьківського законодавства.

Бельгійські профспілки сказали членам у вівторок не виконувати запит Ryanair на виконання рейсів, постраждалих від португальських дій.

Іспанська профспілка STICPLA також надіслала листа членам, вказуючи, що вони не зобов'язані «відповідати на дзвінки компаній», якщо вони перебувають на відпочинку, у вихідні дні чи у відпустку.

Профспілки, що представляють іспанські екіпажі, заявили, що їхні плани на 10 днів страйків у наступному місяці залишаються в силі.