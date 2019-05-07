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    Пілоти згорілого літака в «Шереметьєво» допустили дві важливі помилки – джерела

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    <span>Із згорілого салону літака вилучені тіла 41 людини, заявили в Слідчому комітеті</span> - Пілоти згорілого літака в «Шереметьєво» допустили дві важливі помилки – джерела
    Із згорілого салону літака вилучені тіла 41 людини, заявили в Слідчому комітеті

    До посилення горіння лайнера міг призвести той факт, що пілоти не вимкнули двигуни літака відразу після посадки

    Співробітники Слідчого комітету і Росавіації перевіряють дії екіпажу згорілого в московському аеропорту «Шереметьєво» літака Sukhoi Superjet 100. Уже виявлені кілька допущених екіпажем помилок, в зв'язку з цим ведеться перевірка системи навчання пілотів «Аерофлоту».

    Про це 7 травня повідомляє російське РБК з посиланням на інформацію джерел, знайомих з ходом розслідування.

    Джерело в Слідчому комітеті розповіло, що пілоти допустили ряд помилок, які побічно вплинули на поширення полум'я. «З опитування пілотів Дениса Євдокимова та Максима Кузнєцова відомо, що після приземлення літака вони відкрили в кабіні бічне вікно», - розповів співрозмовник. Ця дія екіпажу могла посилити тягу повітря і, відповідно, швидкість горіння, зазначив він.

    Інформацію підтвердив співрозмовник в Росавіації.

    Також до посилення горіння міг призвести той факт, що пілоти не вимкнули двигуни літака відразу після посадки. «Двигуни працювали до того моменту, поки їх не загасили», - розповіло джерело в СК РФ.

    Співробітники Росавіації проводять позапланову перевірку компанії «Аерофлот» після авіакатастрофи в «Шереметьєво», розповіло джерело, близьке до відомства. Інформацію підтвердило джерело в компанії.

    «Перевірка торкнеться в першу чергу компетенцій льотного і технічного директорів компанії-перевізника. Також співробітники Росавіації переглядають документацію, що стосується підготовки пілотів авіакомпанії», - розповіло джерело, близьке до відомства.

    Як зазначається, за підготовку льотного складу в «Аерофлоті» відповідає заступник генерального директора - льотний директор Ігор Чалик.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

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