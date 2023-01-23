В Одесі знайдено мертвим ексвласника ринку «Сьомий кілометр»

Добрянський перебував у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства та відмивання майна

Напередодні смерті бізнесмен Віктор Добрянський-молодший відпочивав у сауні, звідки пішов у спідній білизні та кросівках

Зранку в Одесі знайшли мертвим колишнього власника «Сьомого кілометра», він перебуває в розшуку з літа минулого року. Про це повідомляє видання «Думская»

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Тіло чоловіка 1981 року народження знайшли вранці на Трасі здоров'я. Загиблим виявився онук засновника промтоварного ринку «Сьомий кілометр» Віктор Добрянський-молодший, який нещодавно претендував на це підприємство.

«Напередодні бізнесмен відпочивав у сауні на пляжі у сауні на пляжі «Дельфін», звідки вийшов лише у спідній білизні та кросівках . Причини смерті підприємця встановлюються», – йдеться у повідомленні видання.

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Нагадаємо, літа 2022 року Добрянський перебував у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства та відмивання майна, отриманого злочинним шляхом та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України).

За даними слідства, діючи у змові з невстановленими особами, він нібито підробив договір купівлі-продажу компанії «Віктор Д», якій належить «Сьомий кілометр». На той момент власником фірми була його мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним.

Нині ринок належить бізнесмену Володимиру Галантернику, який теж ховається від правосуддя – він фігурує як підозрюваний у так званій «одеській справі». У ЗМІ Галантерника називають «сірим кардиналом» Одеси.

Саме йому прямо, чи опосередковано, через підставних осіб належать основні символи південної Пальміри – наприклад, ринок Привоз та курортна Аркадія. З прізвищем авторитета також пов'язують незаконні будівництва, захоплення історичних будівель та розкрадання землі в прибережній смузі.